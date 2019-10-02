Нагрудные видеорегистраторы силовиков будут хранить снятые видео месяц

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" начал изготовление для силовых ведомств терминалов для хранения данных и зарядки нагрудных видеорегистраторов, данные с которых будут храниться месяц. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы холдинга.

"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" начал производство терминалов для зарядки нагрудных видеорегистраторов, применяющихся в силовых структурах и специальных ведомствах. При подключении устройств видео- и аудиофиксации аппаратура считывает собранную на них информацию, архивирует и хранит в течение 30 суток для последующего скачивания", - сообщили в пресс-службе холдинга.

Терминалы разработаны и производятся пензенским НПП "Рубин". "Изделие проходит полный цикл производства на нашем предприятии и изготавливается полностью из отечественных комплектующих. Разработка и изготовление терминалов осуществляется в рамках решения задач импортозамещения и диверcификации производства", - приводят в пресс-службе слова генерального директора НПП "Рубин" Андрея Тарасова.

Изделие оборудовано четырьмя жесткими дисками общей емкостью до 16 Тбайт и имеет USB-интерфейс для скачивания, просмотра и редактирования файлов. Доступ к информации осуществляется по отпечатку пальца.

Кроме того, терминал обеспечивает одновременное подключение и зарядку 30 видеорегистраторов различных моделей и 30 аккумуляторов к ним.

Нагрудные видеорегистраторы применяются военнослужащими Вооруженных сил России, Росгвардии, сотрудниками МВД, вневедомственной охраны, ФСИН, МЧС, а также служб инкассации и частных охранных предприятий для фиксации окружающей обстановки.