Медведев: объем урожая в 2019 году позволит обеспечить продовольственную безопасность РФ

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Данные о сборе урожая в этом году показывают, что задачи по обеспечению продовольственной безопасности в России будут выполнены. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Ясно, что урожай этого года будет лучше, чем прошлогодний, особенно по зерновым и зернобобовым, - отметил Медведев. - По данным на начало недели было намолочено почти 110 млн тонн зерна. Есть также прирост по масличным культурам. Это позволит нарастить объемы поставок сельхозпродукции и продовольствия на экспорт и продвинуться в реализации целей, которые определены федеральным проектом по экспорту продукции аграрно-промышленного комплекса".

"Ход кампании показывает, что задачи обеспечения продовольственной безопасности будут исполнены", - подчеркнул премьер-министр.