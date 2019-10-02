Песков: энергетика останется в основе народного хозяйства на многие столетия вперед

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Сфера энергетики будет оставаться в основе развития народного хозяйства еще очень долгое время, так как без нее нельзя представить существование, в том числе, передовых технологий. Такое мнение высказал в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций "МедиаТЭК-2019".

Представитель Кремля подчеркнул, что энергетика является системообразующей отраслью российской экономики и по-прежнему "правит народным хозяйством". "Все сейчас в мире находится в процессе трансформации - и международные энергетические рынки, и энергетика сама", - заметил Песков, обратив внимание на многочисленные обсуждения вопроса о будущем традиционной энергетики с учетом развития новейших технологий.

"Но, если говорить очень просто: в основе любого искусственного интеллекта или нейронных сетей - та же самая розетка. Без той же самой розетки ни один искусственный интеллект не работает, и чтобы системы энергосбережения работали, туда все равно нужно сгенерировать и загрузить энергию, чтобы [ее] сберегать. Поэтому энергия еще на многие - многие десятилетия и столетия, неверное, будет все-таки основой всего, основой любого развития", - сказал пресс-секретарь президента, возглавляющий экспертный совет премии "МедиаТЭК".

Песков выразил признательность СМИ за интерес к работе российских энергетиков. "Наверное, такой пристальный интерес - это самый лучший контроль и самый лучший залог того, что энергетики держат себя в надлежащей форме", - сказал пресс-секретарь президента.