Медведев заявил о недостаточном уровне развития в РФ агрострахования

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Развитие агрострахования необходимо, надо сделать его условия приемлемыми, как для страховых компаний, так и сельхозпроизводителей. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Пока оно слабо развито. И сельское хозяйство в силу понятных причин всегда несет серьезный ущерб от чрезвычайных ситуаций. В этом году из-за наводнений сильно пострадали хозяйства в пяти регионах, мы им напрямую, напомню, компенсировали убытки", - сказал Медведев.

По его словам, необходимо развивать агрострахование, которое является наиболее эффективным способом компенсации потерь для сельхозпроизводителей.

"Чтобы стимулировать сельхозпроизводителей, были скорректированы действующие нормы. Это дало некоторый положительный эффект: в страховании урожая приняли участие в этом году 35 регионов. Но этого недостаточно все равно. Нужно обязательно этому и дальше уделять внимание, создавать правила, которые будут приемлемы как для страховых компаний, так и для самих сельхозпроизводителей. Надо этим заниматься", - подчеркнул Медведев.