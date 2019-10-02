Эксперт: доработка паспорта системы весогабаритного контроля улучшит прозрачность отрасли

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Доработка паспорта автоматизированной системы весогабаритного контроля грузовиков (АСВГК) на федеральных трассах улучшит прозрачность отрасли. Об этом в среду заявил директор по взаимодействию с отраслевыми организациями логистической группы компаний "Деловые линии" Александр Лашкевич на международной конференции "Грузовые автоперевозки: вызовы и возможности".

"Изменения необходимы как в нормативно-правовых актах, так и в процедурах, которые касаются непосредственно работы АСВГК. Благодаря постоянному конструктивному диалогу с представителями профильных ведомств, в том числе на таких конференциях, большая часть наших предложений включена в проект паспорта АСВГК. Надеемся, что они будут утверждены, что позволит повысить безопасность на российских дорогах и улучшит прозрачность отрасли", - сказал эксперт.

АСВГК начнет работу на федеральных трассах в 2020 году и будет полностью построена за счет частных инвестиций. Общий срок реализации проекта составит 11 лет. Согласно параметрам возможного соглашения, структура затрат включает инвестиции концессионера, первоначальные и регулярные капитальные расходы, операционные расходы, обслуживание кредита и выплату налогов. В рамках компенсации расходов на строительство и обслуживание АСВГК плата оператору составит 8,64 млрд рублей ежегодно.