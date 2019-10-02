Костин сообщил, что "Мечел" не обращался в ВТБ за финансированием сделки по Эльге

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. "Мечел" не обращался в группу ВТБ за финансированием сделки по покупке доли в Эльгинском угольном месторождении у Газпромбанка, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

"Мы ничего не хотели. Когда "Мечел" предлагал первоначально Газпромбанку, он и нам предлагал, мы отказались. И не намерены входить в equity (капитал), скорее всего. Темы пока такой нет. "Мечел" нас не информировал, не просил ничего. Сам сделал эти оферты", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне Газпромбанк сообщал, что получил от группы "Мечел" акцепт обязательной оферты о выкупе части (34%) принадлежащего Газпромбанку пакета в Эльгинском угольном месторождении, что означает возникновение юридической обязанности компании группы "Мечел" выкупить у ГПБ долю в Эльге.