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Костин сообщил, что "Мечел" не обращался в ВТБ за финансированием сделки по Эльге

Накануне Газпромбанк проинформировал, что получил от "Мечела" акцепт обязательной оферты о выкупе части принадлежащего Газпромбанку пакета в Эльгинском месторождении

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. "Мечел" не обращался в группу ВТБ за финансированием сделки по покупке доли в Эльгинском угольном месторождении у Газпромбанка, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

"Мы ничего не хотели. Когда "Мечел" предлагал первоначально Газпромбанку, он и нам предлагал, мы отказались. И не намерены входить в equity (капитал), скорее всего. Темы пока такой нет. "Мечел" нас не информировал, не просил ничего. Сам сделал эти оферты", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне Газпромбанк сообщал, что получил от группы "Мечел" акцепт обязательной оферты о выкупе части (34%) принадлежащего Газпромбанку пакета в Эльгинском угольном месторождении, что означает возникновение юридической обязанности компании группы "Мечел" выкупить у ГПБ долю в Эльге.

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РоссияКостин, Андрей Леонидович
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