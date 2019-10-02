Путин назвал важным применение механизмов балансировки рынка нефти с участием всех стран

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Важно использовать все механизмы для балансировки рынка нефти с участием всех стран, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в рамках "Российской энергетической недели".

"Крайне важно использовать все механизмы для балансировки рынка с учетом интересов всех стран, находить взаимоприемлемые развязки. Ярким примером такого диалога стала сделка ОПЕК+ - первое в истории успешное взаимодействие стран - участниц ОПЕК и государств, не входящих в эту организацию", - сказал он.

По его словам, при балансировке рынка нефти необходимо достигнуть результата, который устроил бы и производителей, и потребителей.

Экономические интересы

Президент отметил, что Россия реализует крупные инфраструктурные энергопроекты с европейскими партнерами исходя исключительно из экономических интересов.

"Мы продолжаем реализацию крупных инфраструктурных проектов, таких как газопроводы "Турецкий поток", "Северный поток". Морской участок "Турецкого потока" завершен, идут работы на суше. "Северный поток - 2" также строится по графику, уже проложено свыше 82% маршрута. Вновь подчеркну, эти проекты реализуются совместно с европейскими компаниям и носят исключительно коммерческий характер. Я хочу это еще раз подчеркнуть. Здесь нет никакой политической подоплеки", - сказал Путин.

Глава государства отметил, что задача этих проектов - диверсифицировать маршруты поставок газа, убрать транзитные риски и тем самым укрепить энергетическую безопасность Европы. "Именно поэтому логика нормальных деловых отношений берет верх над попытками сделать энергетику заложником политических разногласий", - сказал Путин.

Он отметил, что в Азии спрос на углеводородное сырье растет быстрее, чем в Европе. "Россия стала уже крупнейшим экспортером нефти в Китай, за последние 10 лет наши поставки нефти в эту страну увеличились в 4,5 раза, а нефтепродуктов в 2 раза. К концу года планируем запустить и газопровод "Сила Сибири", - добавил Путин.

По его словам, РФ развивает также производство сжиженного природного газа.

Санкционные риски

По его словам, Россия минимизирует санкционные риски в сфере энергетики, есть соответствующие договоренности с партнерами из ЕС.

Россия открыта для конструктивного международного партнерства в области энергетики, заявил Путин. "Россия остается ответственным участником ОПЕК+, и мы уверены, что наше сотрудничество будет развиваться, и речь идет не только об уровне добычи нефти, но и о тесной кооперации по таким направлениям, как внедрение новых технологий добычи, переработки, транспортировки углеводородов, решения экологических проблем", - заявил президент.

Производство СПГ

Россия планирует в ближайшие полтора десятилетия нарастить ежегодное производство сжиженного природного газа (СПГ) до 120 - 140 млн тонн, заявил Путин.

"Мы рассчитываем <…> к 2035 году выйти на уровень производства СПГ в 120 - 140 млн тонн в год", - сказал Путин. По его словам, низкая себестоимость добычи и привлекательная логистика делает российские СПГ-проекты одними из самых конкурентных в мире и позволяет рассчитывать на долгосрочный рост доли РФ на этом динамичном рынке

Президент РФ подчеркнул, что благодаря проекту "Ямал СПГ" доля России на глобальном рынке сжиженного природного газа увеличилась более чем вдвое и сейчас составляет около 9%. "Да, для России это пока немного, но это заметный прогресс", - сказал глава государства. Он напомнил также, что реализация с иностранными партнерами проекта "Арктик СПГ-2" даст еще 20 млн тонн газа в год.

В целом Путин обратил внимание, что с начала XXI века число стран-потребителей СПГ выросло более чем в пять раз, а спрос увеличился почти вдвое. По некоторым оценкам, через 5-10 лет на долю СПГ будет приходиться половина мировой торговли газом, сказал Путин.

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