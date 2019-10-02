"Лукойл" погасит выкупленные в рамках нового buy back акции после его завершения

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. "Лукойл" погасит выкупленные в рамках новой программы обратного выкупа (buy back) акции после ее завершения. Об этом сообщил журналистам глава нефтяной компании Вагит Алекперов в кулуарах Российской энергетической недели.

"Разумеется, это логично", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом он добавил, что "Лукойл" пока не планирует досрочно завершать новую программу обратного выкупа акций.

"Пока нет. Пока до [$]3 млрд до 2022 года", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном досрочном завершении программы.

Ранее "Лукойл" объявил о втором этапе обратного выкупа акций и депозитарных расписок, объем buy back составит до $3 млрд. Срок действия программы - с 1 октября 2019 года по 30 декабря 2022 года.

Сумма программы обратного выкупа акций эквивалентна 36,3 млн обыкновенных акций компании или 5,1% уставного капитала по цене закрытия $82,74 за депозитарную расписку, представляющую одну обыкновенную акцию, по состоянию на 30 сентября 2019 года на Лондонской фондовой бирже.

Приобретение акций будет осуществлять Lukoil Securities Limited на открытом рынке через профессиональных международных брокеров.

"Лукойл" 20 августа завершил программу обратного выкупа акций (buy back), объявленную 30 августа 2018 года. Всего в ходе программы было выкуплено 4,96% акций на общую сумму $3 млрд. Компания дополнительно приобрела еще 19,5 млн акций у миноритарных акционеров в рамках публичной оферты, направив на эти цели $1,6 млрд.