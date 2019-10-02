Украина продолжит переговоры с МВФ о новой программе в середине октября

КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Правительство Украины продолжит переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о новой программе в середине октября в ходе ежегодных сборов Фонда. Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова в эфире "Радио Свобода" в среду.

"Мы планируем визит правительственной делегации на ежегодные сборы МВФ в середине октября и там продолжим переговоры", - сообщила она, говоря о переговорах относительно новой кредитной программы.

Министр подчеркнула, что фактически переговоры не останавливаются и "имеют свою динамику", а отсутствие договоренностей с МВФ о новой программе в ходе последнего визита миссии Фонда на Украину она не считает необычным явлением.

Маркарова не стала называть сумму будущего кредита, отметив, что "она еще не подтверждена". В то же время она добавила, что на переговоры относительно нового кредита, "безусловно", влияет и ситуация вокруг Приватбанка.

Миссия не выполнена

27 сентября официальный представитель МВФ на Украине Рон ван Роден подвел итоги работы миссии на Украине, которая продолжалась с 12 по 26 сентября. По его словам, темпы экономического роста Украины остаются низкими из-за слабой бизнес-среды, несовершенного законодательства и повсеместной коррупции. Кроме того, миссия МВФ констатировала, что сдерживающим фактором также выступает доминирование в крупных отраслях экономики неэффективных государственных предприятий или олигархов, которые сдерживают конкуренцию и инвестиции.

По словам представителя МВФ, Киев должен сконцентрировать усилия на проведении структурных реформ для обеспечения роста экономики, при этом ключевое значение имеет "установление крепкого верховенства права", в том числе за счет судебной реформы и борьбы с коррупцией. В МВФ подчеркнули, что не менее важным является усиление конкуренции и открытие рынков, особенно в энергетическом и сельскохозяйственном секторах, а также уменьшение роли государства и олигархов в экономике. В организации также резюмировали, что обсуждение новой программы помощи, которую запросила Украина, "будет продолжаться в ближайшие недели".

Со своей стороны премьер Украины Алексей Гончарук заявлял, что Украина продолжит консультации с представителями МВФ, чтобы получить в дальнейшем рекомендации Совета директоров МВФ для открытия новой программы помощи. Планируется, что новая программа МВФ в рамках механизма расширенного финансирования будет рассчитана на три года. Украина предполагает подписать новую программу сотрудничества в декабре этого года.

Приватбанк

Правительство Украины в декабре 2016 года приняло решение о национализации Приватбанка. Окружной административный суд Киева 18 апреля текущего года, рассмотрев иск одного из бывших акционеров банка Игоря Коломойского, признал национализацию незаконной. Бизнесмен ранее заявлял, что не намерен добиваться возвращения себе Приватбанка, но хочет вернуть капитал в $2 млрд.

Украинские СМИ сообщали, что фон работы миссии МВФ на Украине был омрачен неоднозначным заявлением премьер-министра Алексея Гончарука относительно Приватбанка. Так, глава украинского правительства в интервью британской газете Financial Times отметил, что Украине в ситуации вокруг Приватбанка "надо сосредоточиться на [достижении экономического] роста и искать совместные решения, а не тратить ресурсы на уничтожение друг друга". При этом он добавил, что "очень позитивно настроен в отношении любого обращения, направленного на поиск компромисса".

СМИ расценили его заявление как готовность к компромиссу с Коломойским. Понимая вызванный своим заявлением резонанс, Гончарук поспешил опровергнуть сообщения СМИ, заявив, что журналисты его неправильно интерпретировали, а утверждение о готовности к компромиссу "добавили от себя".