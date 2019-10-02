Правительство поддержит проекты в нефтегазохимии

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Нефтегазохимическая отрасль способна обеспечить прирост инвестиций, создание новых рабочих мест и наращивание несырьевого экспорта. При этом Россия пока не заняла достаточную долю мирового рынка, а для развития переработки нефтегазового сырья нужна государственная поддержка. Минфин и Минэнерго разрабатывают комплекс мер для поддержки отрасли. Потенциал российской нефтегазохимии обсудили участники дискуссии "Ключевые факторы конкурентоспособности глобальной нефтегазохимии: смена парадигмы?" в рамках Российской энергетической недели.

Замминистра энергетики Павел Сорокин отметил, что нефтехимическая отрасль растет темпами выше роста мирового ВВП. Как отмечается в презентации Минэнерго, для успешной конкуренции России необходимы: доступное сырье, близость экспортных рынков и инвестиционная эффективность проектов. При этом реализация потенциала отрасли может стать одним из инструментов достижения цели по наращиванию несырьевого экспорта.

"У нас есть задача общегосударственная, такая глобальная, которая поставлена, которая стоит во главе угла, - это наращивание доли инвестиций в экономике до 25% ВВП. Тут тоже надо смотреть шире - это не просто инвестиции ради инвестиций, а инвестиции, которые должны создавать добавленную стоимость, приносить доход, то есть быть окупаемыми в первую очередь или создавать предпосылки для окупаемости в будущем. Нефтехимия сегодня - это возможность взять наше сырье, которого у нас, к счастью, хватает, взять это сырье и создать предпосылки для того, чтобы частные инвесторы, компании могли создать предприятия, которые дают экономический эффект. Тогда мы как государство получим рабочие места, получим инфраструктуру, развитие удаленных регионов и самое главное - добавленный продукт", - подчеркнул Сорокин.

При этом Сорокин призвал трезво оценивать перспективы рынка. Один из главных негативных трендов ближайших лет - замедление роста мировой экономики и соответственно потребления, пояснил он. "Мы должны понимать, что существует риск замедления темпов роста спроса на нефтехимическую продукцию. И здесь мы опять приходим к тезису, что инвестиции должны быть окупаемы, то есть мы у себя в стране должны создать такие условия, чтобы, несмотря на замедление роста спроса на продукцию, именно наш товар был на рынке", - пояснил он.

Старший советник международной консалтинговой компании BCG Алексей Кондрашов отметил, что Россия в 2020 году может стать нетто-экспортером крупнотоннажных полимеров, однако вопрос с завоеванием рынка пластика пока остается открытым. По оценке BCG, производство крупнотоннажных полимеров в России к 2025 году возрастет более чем в два раза, чистый экспорт к этому сроку будет составлять около 4,4 млн тонн.

Для того, чтобы не уступать мировой рынок нужно создавать искусственные преференции для российских компаний, уверен Сорокин. Необходимость поддержки отрасли понимают и в Минфине.

"Почему мы решили поддерживать нефтегазохимию. Это не случайно произошло. Мы проспали тренд на рост спроса на пластик, по сравнению с началом 2000-х мы, конечно, долю мирового рынка пластика существенно потеряли, мы упустили очень много возможностей. Кроме этого, есть и экономические факторы, которые привели к тому что практически любые будущие проекты по переработке газового сырья будут нерентабельны в текущих условиях", - подчеркнул директор Департамента налоговой и таможенной политики Алексей Сазанов.

Как поддержать

Наибольший потенциал для России Сорокин видит в переработке этана. "Совместно с Минфином была достигнута договоренность на введение обратного акциза на этан, который будет пускаться в пиролиз. Что происходит сегодня - мы сжигаем 10-11 млн тонн этана, который содержится в газе", - отметил он.

Минфин поддерживает позицию Минэнерго в отношении необходимости обратного акциза на этан, соответствующий законопроект будет внесен в правительство РФ на следующей неделе, рассказал директор департамента Минфина. "По предложению Минэнерго (по вводу обратного акциза), мы поддержали предложение в части этана, потому что, конечно, у нас существенно не используется потенциал по переработке этана в России, новых проектов очень мало. Небольшая доля этана, которая у нас перерабатывается - не более миллиона тонн по году - этого недостаточно при том сырьевом потенциале, которым обладает Россия", - добавил он.

При этом пока продолжается дискуссия между министерствами относительно необходимых мер поддержки пиролиза СУГ (переработка сжиженных углеводородных газов). Проблема перекоса в стоимости сырья для пиролиза между нафтой (нефтяное сырье) и газовым сырьем был заложен самим Минэнерго в 2010 году, когда была резко понижена экспортная пошлина на СУГ. Остается много вопросов по стимулированию переработки газового сырья, однако разумный компромисс в конечном итоге должен быть найден, подчеркнул Сазанов.

"Остается открытым вопрос, будем ли мы поддерживать действующие проекты в части переработки газового сырья или мы будем поддерживать только новые проекты? Если мы будем поддерживать новые проекты, то действующие проекты со временем окажутся в неравных конкурентных условиях", - подчеркнул Сазанов, добавив, что поддержка всех проектов приведет к десяткам миллиардов выпадающих доходов бюджета.

В свою очередь Сорокин отметил, что нужен комплексный подход к созданию благоприятных условий для развития нефтегазохимии. "Совместно с Минфином сейчас разрабатываем комплекс мер регуляторно-фискальных, которые должны поддержать всю линейку сырья для нефтехимии для того, чтобы оно не экспортировалось в сыром виде, а пускалось на нефтехимические производства, уходило на пиролиз. Это и комплекс обратного акциза, и перебалансировки налогообложения СУГ, чтобы было более привлекательно направлять их в пиролиз, это и естественно определенные, как нам хочется верить, гарантии того, что налоговый режим останется неизменным на достаточно длительный срок, чтобы окупить проект, чтобы инвесторы могли вкладываться в проект со сроком окупаемости 15-20 лет. Тогда мы сможем достичь такого результата, то есть удвоение почти по всем видам сырья", - рассказал он.

По оценке Минэнерго, реализация комплекса мер по поддержке нефтегазохимии позволит нарастить производство продукции отрасли на 10 млн тонн, добавить к несырьевому экспорту 7 млрд долларов, обеспечить 40 млрд долларов инвестиций, создать 16,8 тыс. высокотехнологических рабочих мест. При этом эффект будет мультипликативным: образуется дополнительный спрос на продукцию отечественного машиностроения, "отраслевой заказ" для смежных отраслей и произойдет снижение импорта полимеров.

Сорокин также отметил, что Минэнерго планирует в начале следующего года обновить план развития нефтегазохимии до 2030 года с учетом выработанных совместно с Минфином решений.

"За счет грамотной кооперации между отраслью и ФОИВами и создания правильных условий можно создать новый сектор экономики, продвинуть интересы страны", - подчеркнул Сорокин.