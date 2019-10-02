В Google Maps появится режим инкогнито

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Сервис онлайн-карт Google Maps предоставит клиентам возможность пользоваться своими услугами в режиме инкогнито. Об этом говорится в обнародованном в среду пресс-релизе компании Google.

"При включении режима инкогнито в Google Maps ваши действия в этом приложении не будут сохраняться в истории вашей учетной записи", - отмечается в нем. Корпорация подчеркнула, что владельцы гаджетов, работающих на операционной системе Android, смогут воспользоваться новой функцией уже в этом месяце. Пользователи смартфонов с операционной системой iOS "получат такую возможность позднее".

Изменения также затронут видеохостинг YouTube, который принадлежит Google: настройки приложения позволят автоматически удалять историю поиска. "Задайте период сохранения ваших данных - например, три месяца или 18 месяцев, а мы позаботимся об остальном", - подчеркивается в пресс-релизе.

Скандал с Google разгорелся после того, как в прошлом году агентство Associated Press опубликовало материал, в котором говорилось о слежке компании за пользователями без их разрешения. По этой причине в августе текущего года житель американского города Сан-Диего (штат Калифорния) подал в суд на корпорацию.

Google - американская компания, инвестирующая в интернет-поиск и рекламные технологии, а также занимающаяся разработкой онлайн-сервисов и высокотехнологичных продуктов. Корпорация, основанная Ларри Пейджем и Сергеем Брином, впервые была зарегистрирована как частное предприятие в сентябре 1998 года, а сейчас является частью холдинга Alphabet с годовым оборотом более $100 млрд. Ее штаб-квартира находится в городе Маунтин-Вью (штат Калифорния).