Кабмин хочет продлить на 5 лет право иностранцев замещать должности командиров самолетов

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Правительство в среду внесло в Госдуму законопроект, который еще на пять лет продлевает действие правила, позволяющего пилотам-иностранцам замещать должности командиров гражданских самолетов. Текст опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

В июле 2014 года в России вступил в силу федеральный закон, согласно которому в течение пяти лет с того момента с иностранным гражданином мог быть заключен трудовой договор для замещения должности командира гражданского воздушного судна. В отдельном постановлении правительства при этом указано, что в течение пяти лет между авиакомпаниями могло быть распределено до 1 тыс. квот для замещения таких должностей.

В пояснительных материалах разработчики утверждают, что на данный момент российские авиакомпании не испытывают острой необходимости в привлечении иностранных кадров, так как их текущие потребности в командирах "удовлетворяются в основном за счет российских граждан". Однако, добавляют авторы, "в период после вступления в силу закона объем пассажирских перевозок российских авиакомпаний увеличился на 24,7%, объем перевозок грузов и почты увеличился на 13,2%". Авиакомпании также заявляют об увеличении потребности в специалистах летного состава.

В связи с этим правительство приняло решение внести законопроект о продлении до июля 2024 года срока, до которого иностранцы могут замещать должности командиров экипажей. Это "позволит не допустить возможное возникновение дефицита командиров воздушных судов" в этот период.

В пояснительной записке также сообщается, что Минтрансом разрабатывается проект постановления кабмина об уменьшении в предстоящем пятилетнем периоде количества установленных предыдущим постановлением квот для замещения должности командира воздушного судна до 500.