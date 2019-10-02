Песков: сотрудничество России и Саудовской Аравии в сфере энергетики будет продолжаться

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Власти России и Саудовской Аравии намерены продолжать энергетическое сотрудничество между двумя странами. Об этом заявил в среду в эфире телеканала "Россия-24" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Политическая воля руководства двух стран нам говорит о том, что сотрудничество России и Саудовской Аравии в сфере энергетики будет продолжаться", - сказал он.

Песков напомнил о схожести интересов России и Саудовской Аравии, которые являются крупнейшими в мире производителями нефти. "Эта схожесть привела к тому, что именно Эр-Рияд и Москва стали во многом локомотивом договоренности в рамках ОПЕК+", - добавил он.

В середине сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что визит Путина запланирован на октябрь, точная дата будет объявлена по согласованию с саудовской стороной. Позднее посол Саудовской Аравии в Москве Раид Халед Кримли заявил, что визит состоится в середине октября.