{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков: сотрудничество России и Саудовской Аравии в сфере энергетики будет продолжаться

Пресс-секретарь президента России напомнил о схожести интересов Москвы и Эр-Рияда

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Власти России и Саудовской Аравии намерены продолжать энергетическое сотрудничество между двумя странами. Об этом заявил в среду в эфире телеканала "Россия-24" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Политическая воля руководства двух стран нам говорит о том, что сотрудничество России и Саудовской Аравии в сфере энергетики будет продолжаться", - сказал он.

Песков напомнил о схожести интересов России и Саудовской Аравии, которые являются крупнейшими в мире производителями нефти. "Эта схожесть привела к тому, что именно Эр-Рияд и Москва стали во многом локомотивом договоренности в рамках ОПЕК+", - добавил он.

В середине сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что визит Путина запланирован на октябрь, точная дата будет объявлена по согласованию с саудовской стороной. Позднее посол Саудовской Аравии в Москве Раид Халед Кримли заявил, что визит состоится в середине октября.

Теги
РоссияСаудовская АравияПесков, Дмитрий Сергеевич
Производство по переработке технической конопли планируют создать в Солнечногорске
Объем инвестиций в проект может составить около 9 млрд рублей
Читать полностью