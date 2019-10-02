Упрдор "Кавказ" объявил конкурс на ремонт защитных сооружений на дороге в Приэльбрусье

ТАСС, 2 октября. Управление федеральных автомобильных дорог "Кавказ" (ФКУ Упрдор "Кавказ") объявило конкурс на капитальный ремонт защитных дорожных сооружений на участке дороги, ведущей в поселок Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Максимальная начальная цена контракта составит 4,14 млрд рублей, работы планируется завершить в декабре 2021 года, следует из данных, опубликованных на портале госзакупок.

"Объект закупки: капитальный ремонт защитных дорожных сооружений на автомобильной дороге А-158 Прохладный-Баксан-Эльбрус [на участке км 0+000 - км 104+740], Кабардино-Балкарская Республика", - говорится в сообщении. Заявки будут приниматься до 18 октября 2019 года.

Стоимость работ составит 4,14 млрд рублей. Средства на ремонтные работы будут направлены из федерального бюджета.

Как отмечается на сайте, в перечень выполняемых работ входят в том числе подготовительные работы, временная организация дорожного движения, земляные и бетонные работы, а также бурение скважин, устройство подпорных стенок, укрепление откосов сеткой и крепление откосов камнем. Закончить все работы планируется 20 декабря 2021 года.

Ранее ФКУ Упрдор "Кавказ" сообщало, что второй этап реконструкции участка федеральной автодороги Р-217 "Кавказ" с обходом Пятигорска и природного памятника озера Тамбукан на границе Ставропольского края и Кабардино-Балкарии завершится в 2019 году. Как ожидается, после завершения всех работ трасса, которая на этом участке будет расширена до четырех полос, станет безопаснее для движения, существенно улучшится экологическая ситуация за счет строительства очистных сооружений для стоков.