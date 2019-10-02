ФАС вынесла предостережение совладельцу S7 Group Филеву

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) вынесла предостережение председателю совета директоров и совладельцу S7 Group Владиславу Филеву в связи с его заявлением о необходимости разделить между компанией и "Аэрофлотом" отдельные направления и прекратить конкуренцию.

"В его действиях ведомство усматривает попытку заключения соглашения между хозяйствующими субъектами - конкурентами, что может привести к разделу товарного рынка по территориальному принципу", - говорится в сообщении ФАС.

Ведомство ссылается на заявление Филева о необходимости перестать конкурировать с "Аэрофлотом" разделив между компаниями дальнемагистральные и региональные направления. Соответствующую идею он высказал в интервью газете "Ведомости". ФАС направила предостережение от совершения планируемых действий в связи с тем, что такое поведение может привести к нарушению антимонопольного законодательства.

В сентябре Филев в интервью "Ведомостям" заявил, что считает неправильным "вставлять палки в колеса" "Аэрофлота", так как компания хорошо развивает сеть дальнемагистральных направлений. Филев сообщил, что готов сделать S7 Airlines основной компанией в региональных перевозках. Он также призвал перестать конкурировать друг с другом и объединиться, чтобы каждая компания делала то, что у нее хорошо получается.