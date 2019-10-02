Производство по переработке технической конопли планируют создать в Солнечногорске

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Производство по выращиванию и переработке технической конопли планируют запустить в Солнечногорске. В рамках реализации трех этапов проекта общий объем инвестиций может составить около 9 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы Управления информационной политики администрации городского округа.

"Власти Солнечногорска утвердили проект по выращиванию и переработке технической конопли. Первый участок площадью более 5 тыс. га будет засеян к 2021 году на территории муниципалитета. Предполагается, что это будет один из крупнейших комплексов в России. На данном этапе муниципалитет совместно с Ассоциацией производителей русской пеньки и ООО "Мордовский пенькозавод" подбирают земли для проекта. Рассматриваются не только муниципальные территории, но и предложения от частных владельцев - фермеров", - говорится в сообщении.

Проект предполагает создание сельскохозяйственного предприятия полного цикла. На первом этапе здесь будут выращиваться семена и треста, инвестиции составят до 2,4 млрд рублей. На втором этапе реализации проекта планируется организация производства по первичной обработке тресты - инвестор планирует направить на его создание 2,6 млрд рублей. Третий этап подразумевает создание производства котонизированного волокна, продуктов питания и косметики. В пресс-службе добавили, что на этом этапе объем инвестиций составит 3,6 млрд руб.