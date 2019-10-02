Адыгея разработала проект индивидуальной программы социально-экономического развития

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Власти Адыгеи разработали проект индивидуальной программы социально-экономического развития региона, который в среду был представлен куратору республики - Министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву, сообщает пресс-служба Минсельхоза России.

"Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев провел совещание, посвященное социально-экономическому развитию Республики Адыгея, на котором обсужден проект индивидуальной программы социально-экономического развития региона. "Дорожная карта" была подготовлена по итогам выездного совещания в Адыгее в соответствии с поручением председателя правительства РФ", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В обсуждении проекта программы приняли участие глава республики Мурат Кумпилов, первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, замминистра Оксана Лут, а также представители других министерств и ведомств. Проект документа направлен Минсельхозом России на согласование в федеральные органы исполнительной власти и заинтересованные организации.

"В этом документе отражены основные направления развития. Наиболее важными для республики являются развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, газоснабжения и промышленности, малого и среднего предпринимательства, туризма и, конечно, агропромышленного комплекса", - цитирует Патрушева пресс-служба ведомства.

В проект индивидуальной программы, среди прочего, включены стимулирующие меры в сфере здравоохранения, образования, культуры, экологии, социального обслуживания, физической культуры и спорта, добавили в Минсельхозе России.

Об институте кураторства

Премьер-министр Дмитрий Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами обязанности кураторства ряда российских регионов. Речь идет о десяти регионах, которые заняли наихудшие позиции в рейтинге из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал.

Больше всего регионов для кураторства досталось министру экономического развития Максиму Орешкину (республики Алтай, Карелия и Тува), первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов будет курировать Курганскую область, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев - Адыгею, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев - Марий Эл, министр труда Максим Топилин - Алтайский край.