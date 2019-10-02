Ингушетия представит в КРСК на рассмотрение три инвестиционных проекта

МАГАС, 2 октября. /ТАСС/. Ингушетия намерена представить в Корпорацию развития Северного Кавказа (КРСК) три инвестиционных проекта, это предприятия по производству строительных материалов, детских средств гигиены и овощей, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства финансов.

"На 2019-2020 годы планируются к отбору и представлению на рассмотрение в АО "КРСК" следующие инвестиционные проекты: строительство завода ООО "Бестбренд" по производству средств гигиены, строительство заводов по производству дверей и фурнитур, а также кровельных материалов "Строймаркет" и АО "Агрокомбинат Сунжа", - передает пресс-служба слова представителя департамента регионального развития АО "КРСК" в Ингушетии Руслана Ужахова.

Как сообщается, правительство республики заявило о своей готовности оказать инвесторам всю необходимую помощь в реализации проектов.

"Сегодня перед нами стоит задача по повышению эффективности существующих инвестиций и созданию благоприятных условий для реализации новых проектов. Необходимо тщательно проработать представленные предложения по повышению инвестиционной привлекательности республики", - цитирует пресс-служба слова премьера региона Константина Сурикова.

По линии КРСК в 2018 году осуществлялось финансирование строительства первой очереди тепличного комплекса "Агрокомплекс Сунжа" в Ингушетии.

Всего в 2018 году корпорация профинансировала пять проектов в субъектах Северного Кавказа - Республике Ингушетия, Чеченской Республике, Ставропольском крае, Республике Дагестан, Кабардино-Балкарской Республике.