Инвестор из Израиля начнет выращивание перца на Ставрополье в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Израильский инвестор планирует в 2020 году запустить комплекс по выращиванию сладкого перца в Изобильненском городском округе Ставропольского края. Об этом сообщили в среду в пресс-службе министерства экономического развития региона.

"Предусматривается открытие хозяйства по выращиванию сладкого цветного перца как в теплице, так и в открытом грунте, создание логистического центра, холодильных камер, цеха для упаковки и сортировки, технических помещений. Инвестиционный проект планируется реализовать в 2020 году, его стоимость составит более 80 млн рублей с созданием не менее 50 постоянных рабочих мест", - говорится в сообщении.

Инвестор во время реализации проекта планирует использовать опыт и технологии производителей из Таиланда. "До конца текущего года планируется помочь инвестору получить для реализации проекта земельный участок, а уже в марте 2020 года осуществить первую посадку", - приводятся в сообщении словам министра Сергея Крынина.