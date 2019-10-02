Министерство энергетики США выделит $13 млн на поддержку исследований в сфере AI

ТАСС, 2 октября. Министерство энергетики США выделит финансирование в размере $13 млн на поддержку пяти исследовательских проектов в сфере искусственного интеллекта (AI), нацеленных на моделирование и прогнозирование, сообщается на сайте министерства.

"Искусственный интеллект, включая машинное обучение, открывает большие перспективы для решения ключевых вопросов, стоящих перед министерством. Наш проект позволит адаптировать возможности AI для решения практических задач, стоящих перед энергетикой США", - отметил министр энергетики США Рик Перри.

Одна из поставленных задач состоит в разработке алгоритмов машинного обучения и сопутствующего программного обеспечения для адаптации IT-архитектуры к работе с компьютерами нового поколения, обладающими более высокой вычислительной мощностью. Исследователи также займутся изучением возможностей совершенствования предсказывающей способности AI-алгоритмов для повышения качества моделирования.

Проект охватывает девять исследовательских лабораторий и университетов Соединенных Штатов.