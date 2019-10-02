Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня снизились на 1,17-1,43%

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов снизились: индекс Мосбиржи - на 1,43% - до 2719,39 пункта, индекс РТС - на 1,17%, до 1313,75 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:04 мск снизился на 0,07%, до 65,218 рубля, курс евро увеличился на 0,06%, до 71,43 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,91% - до $57,46 за баррель.

"В среду российский фондовый возобновил негативную динамику, чему способствовал внешний фон. Так, на рынке энергоносителей, на фоне роста запасов нефти в США ближайший фьючерс на нефть марки Brent упал более чем на 2%, что поддержало российских "медведей". Также продажам в наших активах способствовала динамика западных фондовых площадок. В Европе к вечеру основные индексы теряли более 2,5%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 отступили на 1,8%", - рассказал главный главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

Аутсайдерами торгов выступили бумаги" Интер РАО" и НЛМК, упавшие на 2,9%. Лучше рынка торговались акции "Алросы", прибавившие 0,9%, и Ростелекома, удержавшие позиции у уровней закрытия вторника.

Старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов полагает, что завтра российский рынок акций может продолжить снижение на фоне ухода инвесторов из риска, а также неопределенной ситуации с Brexit. Ситуацию накаляют и слабые данные по деловой активности в производственном секторе США, которые поставили ребром вопрос о возможности рецессии. В России также выходят слабые макроданные - индекс PMI обрабатывающих отраслей упал до минимума с мая 2009 года, отметил эксперт.

По прогнозам "БКС Премьер", завтра индекс Мосбиржи может торговаться в диапазоне 2725-2735 пунктов, прогнозный курс рубля против доллара - 65-65,5 рубля, против евро - 71,1 - 71,6 рубля.

Ориентир по индексу Мосбиржи ИК "ВЕЛЕС Капитал" на завтра - 2700-2730 пунктов.