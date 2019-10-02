Производственно-складской комплекс компании "Доктор Тайсс" построят в Подмосковье

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Компания "Доктор Тайсс Натурварен Рус", выпускающая зубную пасту Lacalut, впервые разместит свое производство за пределами Германии. Производственно-складской комплекс, в который компания планирует вложить более 700 млн рублей, появится в Богородском округе Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

"В Богородском городском округе будет выпускаться зубная паста Lacalut и крем Dolgit. Губернатор Андрей Воробьев совместно с главой компании "Доктор Тайсс Натурварен Рус" Джузеппе Нарди заложил камень в основание предприятия по производству продукции концерна. Строительство производственно-складского комплекса в Подмосковье - это первая зарубежная площадка компании "Доктор Тайсс". До сих пор ее продукция выпускалась только в Германии. Объем инвестиций в первую очередь составит около 300 млн рублей, во вторую - свыше 430 млн рублей. Будет создано 100 рабочих мест", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в следующем году на территории индустриального парка "Богородский" откроется складской комплекс компании, а в 2021 году планируется запуск производства.

"Мы заинтересованы в приходе инвесторов. Я надеюсь, что в скором времени мы увидим здесь работающее современное предприятие, которое имеет перспективы развития, экспортный потенциал. Я хочу пожелать компании успеха, чтобы у нее все получилось, и она чувствовала себя в Подмосковье как дома. Мы со своей стороны будем оказывать содействие во всем, что касается регулирования, разрешительных процедур, постараемся упростить все эти мероприятия, чтобы завод мог работать, принимать квалифицированных, компетентных сотрудников", - приводятся в сообщении слова Воробьева.

Кроме продукции по уходу за полостью рта, предприятие выпускает лекарства, косметику, средства для лечения болей в мышцах и суставах.