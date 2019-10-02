Россия за первое полугодие в 3,7 раза увеличила экспорт нефтепродуктов на Кубу

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Экспорт российских нефтепродуктов на Кубу за первое полугодие 2019 года вырос в 3,7 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом журналистам сообщил первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько на брифинге.

"Что касается поставок нефтепродуктов на Кубу, то за первое полугодие 2019 года экспорт суммарно увеличился в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года", - сказал он.

Приходько напомнил, что Россия традиционно поддерживает высокий уровень сотрудничества с Кубой в сфере энергетики. В частности, 20 сентября 2019 года Минэнерго и Министерство энергетики и горнорудной промышленности Кубы подписали дорожную карту для эффективного участия российских энергетических компаний в реализации программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и повышение энергобезопасности Республики Куба". Этот документ включает в себя все основные сферы сотрудничества, в том числе нефтесервисные услуги и, в первую очередь, электроэнергетику.

"Основной задачей программы является снижение зависимости Кубы от импорта энергоресурсов и повышение энергобезопасности страны, - уточнил Приходько. - Деятельность российских экономоператоров направлена на поддержку усилий кубинских партнеров, нацеленных на решение стоящих перед ними масштабных и амбициозных задач в этой сфере".

Первый замглавы аппарата правительства также рассказал о том, что кубинская сторона проявляет заинтересованность развивать взаимодействие в области освоения месторождений полезных ископаемых. В рамках визита премьер-министра Дмитрия Медведева на Кубу, по его словам, "запланирована церемония запуска бурения компанией АО "Зарубежнефть" горизонтальной скважины на месторождении "Бока де Харуко" (пласт М) с использованием новых технологий".

Он уточнил, что конкретные аспекты энергетического сотрудничества обсуждались в ходе прошедшего в августе заседания профильной рабочей группы российско-кубинской межправкомиссии в Москве. "Будет продолжена работа по этим и другим перспективным направлениям сотрудничества в энергетике", - заверил Приходько.