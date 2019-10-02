Фондовые торги в США завершились крупным падением ключевых индексов

ТАСС, 3 октября. Торги на Нью-йоркской фондовой бирже в среду закрылись крупным падением ключевых индексов. Об этом свидетельствуют результаты торгов, которые приводит телеканал CNBC.

Американский промышленный индекс Dow Jones упал почти на 494 пунктов (примерно 1,9%), достигнув отметки около 26079 пунктов. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, снизился почти на 1,8%, составив примерно 2888 пунктов. Индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 1,6%, достигнув показателя около 7785 пунктов.

Как отмечает CNBC, снижение индексов связано с опасениями вокруг возможного замедления американской экономики, с неопределенностью в связи с торговыми переговорами между США и КНР, а также с общей экономической ситуацией.

В среду арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) разрешил США ввести пошлины на товары и услуги стран Евросоюза почти на $7,5 млрд в связи с тем, что ЕС не выполнил ранее принятые ВТО решения, касающиеся субсидирования корпорации Airbus. Сумма компенсации, на которую теперь имеют право США, является самой большой в истории ВТО.