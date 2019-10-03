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Сбербанк проверяет информацию о возможной утечке данных клиентов

Утечка затрагивает как минимум 200 клиентов банка, отметили в кредитно-финансовой организации

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Сбербанк сообщил о возможной утечке данных как минимум 200 клиентов и инициировал служебное расследование. Об этом говорится на сайте банка.

"Вечером 2 октября 2019 года Сбербанку стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов банка. В настоящий момент производится служебное расследование и о его итогах будет сообщено дополнительно" - говорится в сообщении.

В качестве основной версии инцидента банк назвал умышленные преступные действия одного из сотрудников, так как внешнее проникновение в базу данных невозможно. Похищенная информация не угрожает сохранности средств клиентов, добавили в Сбербанке.

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