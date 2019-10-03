Эксперты назвали предаварийным состояние самого старого дома в высокоширотной Арктике

АРХАНГЕЛЬСК, 3 октября. /ТАСС/. Специалисты-реставраторы назвали предаварийным состояние самого старого здания в высокоширотной островной Арктике - "Дома Эйры" (или "Убежища Эйры") на острове Белл архипелага Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), исследование проводилось впервые. Как рассказал ТАСС архитектор-реставратор Николай Смирнов, который обследовал постройку, эксперты определили причины, почему строение разрушается.

"Состояние можно назвать предаварийным. Мы выявили основные проблемы, которые связаны с разрушением, и надо предотвращать это разрушение. Я думаю, что он может простоять еще несколько лет, но это вещь, которая сама по себе не вылечится, идет расползание конструкции. Может, год простоит, может и два, и три, но я бы не подвергал такой опасности", - сказал собеседник агентства.

Норвежский дом на русском острове

"Дом Эйры" - первое здание, построенное на Земле Франца-Иосифа. Его возвела экспедиция под руководством британского путешественника Бенджамина Ли Смита в 1881 году. Это была своеобразная база, опорный пункт на архипелаге для экспедиции, где полярники оставили аварийный запас продовольствия и топлива. Через несколько дней после его возведения у мыса Флора острова Нортбука шхуну экспедиции под названием "Эйра" раздавило льдами. Люди при этом не пострадали, перезимовали в хижине из остатков корабля и в 1882 году на шлюпках добрались до Новой Земли.

Здание на острове Белл отличается от других построек на архипелаге в первую очередь тем, что это образец скандинавской деревянной архитектуры второй половины XIX века. "Само по себе строение уникально, особенно если учесть, что на нашей земле стоит иностранное сооружение, - отметил архитектор. - Если взять наше деревянное зодчество, то оно топорной работы, в хорошем смысле топорной, то есть сделанной топором. У нас никто никогда не обстругивал рубанком доски, прибиваемые на стенку. Тут совершенно иная технология, все выстрогано. Уникально еще тем, что среди рубленных топором построек стоит совершенно иной обработки, другого уровня постройка".

Как рассказал ТАСС начальник отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка "Русская Арктика" Евгений Ермолов, на полярных островах, например, в Гренландии, если и сохранились деревянные строения того времени, то они уже в руинах.

Не внутрь, а наружу

Как пояснил Ермолов, перед экспедицией на остров у экспертов были предположения, что может происходить с постройкой. Но действительность оказалось прямо противоположной тому, что ожидали. "До этого дом осматривали не профессиональные реставраторы, а историки. Мы думали, что из-за сильных ветров дом сжимается, и считали, что стены, а за ними и кровля как бы уходят внутрь, и из-за этого лопаются стропила, - рассказал собеседник агентства. - После обследования мы поняли, что стены на самом деле из-за ветра не сходятся, а расходятся, и крыша разъезжается. Сейчас развал составляет 15 см - это большое отклонение. В какой-то момент стены разложатся наружу, и крыша провалится - такое будущее ждет "Дом Эйры", если ничего не предпринять".

После обследования стало понятно, что стены нужно возвращать на место. Внизу их держат пол и обваловка из камней, которой по всему периметру окружен дом. Когда-то ее сделали для прочности. "Сейчас обваловка играет злую шутку - камни давят на стены снаружи и усугубляют ситуацию", - сказал историк. А чтобы дом был теплее, камни брали прямо с грунтом - в итоге фундамент не вентилируется, из-за чего полы в "Доме Эйры" сильно обветшали. Ходить по ним небезопасно, поэтому в постройку не пускают туристов.

Убирать валуны нельзя - каменная окантовка придает дому его характерный облик. Поэтому специалисты разобрали обваловку в углах здания и в районе входного тамбура, очистили камни от земли и вернули их на место. "Как только мы это сделали, начался сквозняк, - пояснил Ермолов. - Будет вентиляция - фундамент и полы будут сохнуть". В дальнейшем планируется камни перебрать полностью, полы вскрыть, обработать антисептиком, положить основу, а на нее уже оригинальные доски.

План спасения

Участники экспедиции установили входную дверь, которая полностью повторяет историческую - такой же толщины и на трех петлях. Ермолов отметил, что снаружи она быстро станет такой же по цвету, как и весь дом. И эта дверь не пустит внутрь белых медведей. А они нередко "безобразничают" у дома. "Содранные со стен нащельники - это их когтей дело", - добавил историк. Группа собрала нащельники, которые валялись вокруг постройки, и установила их на место. На крышу пришлось ставить новые. Но теперь внутрь не попадают снег и дождь. "При этом приколотили "историческими" гвоздями. Досочки обрывались, а гвозди оставались на месте. Они простоят еще дольше, чем современные", - сказал он.

Деревянные щиты на окнах "Дома Эйры" заменили на оргстекло, которое не сможет выдавить медведь. И эксперты составили план, как вернуть на место стены. "Нужно взять тонкие металлические тросы, талрепы (устройство для стягивания и выбирания слабины такелажа, кабелей и т. д.), протянуть трос посередине дома и постепенно стягивать. Делать это можно в летние сезоны, - пояснил Ермолов. - Когда высаживаются группы туристов с нашими инспекторами, инспекторы будут заходить в дом и делать несколько витков, подтягивать". Представитель нацпарка уточнил, что это займет несколько лет, но после всех работ "Дом Эйры" можно будет показывать и внутри, тем более, что он использовался практически как гостевая книга ЗФИ в течение 140 лет.

Портал во времени

"Дом Эйры" посещали практически все экспедиции, которые приходили на архипелаг. И их участники на стенах постройки оставляли свои подписи. Исследователи в этом году нашли самый первый автограф, который принадлежал Ли Смиту. "Очень скромный карандашный автограф Ли Смита внизу, - рассказал Ермолов. - Датирован 1881 годом, там же подпись капитана "Эйры".

На досках домика есть автографы Фредерика Джексона, Энтони Фиалы, российских и советских исследователей Арктики. "Это настоящий портал, который помогает сквозь время прикоснуться к Воронину, Визе, Самойловичу", - отметил историк.

В нацпарке планируют составить каталог всех надписей на стенах "Дома Эйры" и в дальнейшем сделать что-то вроде путеводителя по автографам полярников, чтобы посетители острова Белл могли их найти. По мнению Ермолова, брошюру будет необходимо дополнить небольшими историями об исследователях Арктики. Но свои автографы туристам, конечно, оставлять будет запрещено.