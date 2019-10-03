ФСК увеличила финансирование ремонтной кампании в 2019 году до 14,2 млрд рублей

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. "Федеральная сетевая компания" (ФСК, входит в "Россети") в 2019 году увеличила финансирование ремонтной кампании на один миллиард рублей до порядка 14,2 млрд рублей по сравнению с показателями 2018 года. Об этом глава ФСК Андрей Муров сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" в кулуарах форума "Российская энергетическая неделя".

"На сегодня мы практически завершили все ремонтные работы. Кстати говоря, в этом году мы потратили на них на 1 млрд больше предыдущего года - порядка 14,2 млрд рублей", - сказал он.

В 2018 году Муров сообщал, что на финансирование ремонтной кампании было выделено порядка 13 млрд рублей, что на 1,6 млрд рублей больше, чем в 2017 году.

ФСК - крупнейшая в мире публичная электросетевая компания, является оператором Единой национальной электрической сети России. Компания управляет более 131 тыс. км линий электропередачи и обладает общей трансформаторной мощностью более 334,8 тыс. МВА. Крупнейшим акционером компании с долей 80,6% являются "Россети".