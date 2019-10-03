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Правительство установило порядок оценки эффективности ТОР

При этом утвержденная методика не распространяется на территории опережающего социально-экономического развития в моногородах

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о порядке оценки эффективности территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР). Документ опубликован в четверг на сайте кабмина.

"Утверждена методика оценки эффективности и мониторинга показателей эффективности ТОР, за исключением ТОР, созданных в моногородах. В методике определены показатели, которые будут использоваться для оценки и мониторинга, а также критерии, при выполнении которых ТОР будет признаваться эффективной", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

Уточняется, что методика не распространяется на территории опережающего социально-экономического развития в моногородах, так как функционирование таких ТОР имеет ряд особенностей. В частности, не предусматривается финансирование мероприятий по созданию их инфраструктуры за счет федерального бюджета, а также отсутствует наблюдательный совет.

Согласно постановлению, эффективность ТОР будет оцениваться с учетом соотношения частных и бюджетных инвестиций, стоимости для бюджета создания одного нового рабочего места, степени выполнения обязательств по заключенным соглашениям между управляющими компаниями и резидентами территории, объема добавленной стоимости, создаваемой резидентами, на один рубль бюджетных инвестиций. При этом ТОР будет признаваться эффективной при условии выполнения любых трех из установленных критериев.

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