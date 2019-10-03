В Крыму введут налоговые каникулы для малых отелей и гостевых домов

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Власти Крыма подготовят поправки в региональное законодательство о введении с 2020 года налоговых каникул для малых отелей и гостевых домов. Об этом в четверг написал на своей странице в "ВКонтакте" глава региона Сергей Аксенов.

"29 сентября президент РФ подписал федеральный закон о предоставлении налоговых каникул собственникам малых отелей и гостевых домов. Это хорошая новость для курортного бизнеса. Совет министров Республики Крым подготовит необходимые изменения в республиканский закон о налогообложении, которые планируются к применению в 2020 году", - написал Аксенов.

Он отметил, что в законе учтены предложения крымских властей в части изменений в налоговый кодекс. "Теперь субъекты Российской Федерации смогут предоставлять налоговые каникулы индивидуальным предпринимателям и собственникам малых отелей и гостевых домов, оказывающим услуги по предоставлению мест для временного проживания", - сообщил Аксенов.