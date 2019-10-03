В Сахалинской области уравняли права освобожденных от транспортного налога граждан

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 октября. /ТАСС/. Депутаты Сахалинской области в четверг по решению Верховного суда приняли во втором и окончательном чтении законопроект о внесении изменений в региональный закон о транспортном налоге. Поправки предусматривают снятие ограничений на предоставление льготы для всех категорий граждан, освобожденных от уплаты налога, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе думы.

Ранее от уплаты налога за один легковой автомобиль, либо мотоцикл, либо мотороллер при условии нахождения за рулем хозяина транспортного средства или его супруга в полном объеме были освобождены некоторые категории граждан, в том числе инвалиды I группы и ветераны Великой Отечественной войны. В случае, если транспорт отвадали в использование другому члену семьи или знакомому, владелец от налога не освобождался.

"Законопроект разработан в целях исполнения решения Сахалинского областного суда от 2018 года и апелляционного определения Верховного суда от 2019 года. Депутаты единогласно проголосовали за принятие данного законопроекта во втором чтении", - сообщили в думе.

По информации думы, Сахалинский областной суд, а также апелляционный Верховный суд посчитали первоначальную трактовку закона несправедливой, руководствуясь тем, что если предусмотрена льгота, то она должна распространяться на всю категорию граждан без каких-то ограничений.

Таким образом, теперь попадающим под закон жителям региона для получения льготы не обязательно самим садиться за руль или отдавать транспортное средство супругу или супруге. С внесением поправок управлять автомобилем может, к примеру, племянник, сын или друг, при этом владелец также будет освобожден от налога.