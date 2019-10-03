Счетная палата выявила отсутствие системной работы по завершению бюджетных строек в России

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Системная работа по завершению бюджетных строек в России должным образом не организована. Такая оценка содержится в отчете Счетной палаты по данным на начало 2019 года.

"Результаты анализа показывают, что федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системная работа, направленная на решение задачи сокращения объема и количества объектов незавершенного строительства (ОНС), должным образом не организована", - говорится в отчете.

По данным Счетной палаты, только в 23 из 85 субъектов РФ утверждены планы поэтапного снижения объемов и количества долгостроев "всеми заинтересованными органами исполнительной власти субъектов РФ, имеющими на учете ОНС". Уточняется, что работа по формированию и исполнению ведомственных планов и планов поэтапного снижения объемов и количества долгостроев на федеральном и региональном уровнях носит несистемный характер.

По данным ведомства, несмотря на принимаемые правительством РФ меры, существенного улучшения ситуации, связанной с сокращением объема и количества проблемных объектов, в том числе социально значимых, не происходит. Согласно отчету, таких долгостроев в России насчитывается 71,3 тыс., в них вложено 5,3 трлн рублей. На начало 2019 года самая значительная часть долгостроев приходится на регионы - 58,5 тыс. (2,89 трлн рублей).

В материалах добавляется, что Счетная палата предлагает правительству рассмотреть вопрос об определении Минэкономразвития РФ уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, "осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию вопросов незавершенного строительства, координации деятельности и взаимодействию федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ, направленной на снижение объема и количества ОНС, а также по мониторингу и формированию системы контроля".