Кандидат в еврокомиссары рассчитывает на соглашение России и Украины по газу до конца года

БРЮССЕЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Трехсторонние консультации по газу в формате Россия-ЕС-Украина должны до конца года привести к заключению соглашения по транзиту газа. Об этом заявила в четверг кандидат на пост еврокомиссара по энергетике в новом составе Еврокомиссии (ЕК) эстонка Кадри Симсон, выступая на слушаниях в Европарламенте.

"Трехсторонние консультации по газу с Россией и Украиной должны быть продолжены с целью заключения соглашения до конца года", - сказала она.

Кандидат на пост еврокомиссара также подчеркнула, что "энергетические источники должны быть диверсифицированы". "Мы должны держать в голове, что энергетические источники должны быть диверсифицированы", - отметила Симсон.

Назначенный глава ЕК Урсула фон дер Ляйен озвучила 10 сентября свои предложения по распределению полномочий между будущими еврокомиссарами, которые должны начать работу с 1 ноября. Так, она предложила пост еврокомиссара по энергетике эстонке Кадри Симсон, которая много лет являлась членом эстонского парламента, была министром экономики и инфраструктуры.

В нынешней ЕК эту должность занимает словак Марош Шефчович, который переходит в ее новый состав, но с 1 ноября будет отвечать за отношения между институтами ЕС.