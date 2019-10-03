РБК: РЖД заложили в инвестпрограмму на 2020-2022 годы строительство моста на Сахалин

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. В проект инвестиционной программы ОАО "РЖД" на 2020-2022 годы заложена возможность строительства моста на Сахалин, сообщает газета РБК, которой удалось ознакомиться с копией документа, ссылаясь на пояснительную записку к нему.

Издание отмечает, что проект внесен в проект инвестпрограммы с пометкой "зависит от параметров привлечения бессрочных облигаций с гарантированной доходностью до 250 млрд рублей". Внутренняя норма доходности строительства моста оценивается в 10,2%, а дисконтированный срок окупаемости с момента ввода в эксплуатацию - 20 лет, говорится в публикации РБК.

Проекты развития РЖД, отмечается в документе, с внутренней нормой доходности ниже 10% и дисконтированным сроком окупаемости более 20 лет реализуются с участием средств субъектов Российской Федерации, федерального бюджета и ФНБ.

Механизм привлечения частных инвестиций в этот проект - в рамках компетенции РЖД, и в данный момент на совете директоров не рассматривался, сообщили изданию в секретариате вице-премьера Максима Акимова.

В РЖД от комментариев отказались, источник, близкий к монополии, сообщил газете, что выпуск таких облигаций в 2020-2022 годах для строительства моста на Сахалин не планируется, "а значит, и его реализации".

В Минтрансе отметили, что не знакомы с планами относительно вечных облигаций компании, напомнив, что строительство транспортного перехода на Сахалин предусмотрено в Комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

"Предполагается использование внебюджетных источников финансирования", - сказали изданию в пресс-службе транспортного ведомства.

Проект строительства железнодорожной линии Селихин - Ныш с мостовым переходом пролива Невельского увязан с проектом развития Восточного полигона сети железных дорог. Проект перехода с Сахалина на материк рассматривается в двух вариантах - мост или тоннель. Сейчас приоритетным является проект железнодорожного моста через пролив Невельского. Общая длина железнодорожной линии должна составить более 580 км. Стоимость всего проекта - 540,3 млрд рублей.