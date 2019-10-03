Клиенты Bulb в Великобритании смогут отслеживать энергопотребление с экрана смартфона

ТАСС, 3 октября. Компания Samsung представила новое цифровое решение для аналитики и оптимизации потребления энергии в домашних условиях, разработанное совместно с британским энергопровайдером Bulb, сообщается на новостном портале компании.

"До 40% выбросов углерода в Великобритании связано с потреблением энергии в домашних условиях. Цифровые технологии дают возможность повысить уровень информированности об энергозатратах и способствуют позитивным изменениям в привычках и поведении пользователей", - отметил представитель Samsung в Великобритании Тег Досанж.

Спрос на электроэнергию в Великобритании достигает пикового уровня между 16 и 19 часами и удовлетворяется, главным образом, за счет ископаемого топлива. В ближайшие несколько месяцев новое приложение будет интегрировано с "умным" тарифом энергопровайдера Bulb, благодаря чему пользователи получать возможность узнавать, сколько и каким образом они могут сэкономить за счет изменения своих привычек в энергопотреблении прямо с экранов своих смартфонов.

С помощью приложения Smart Things Energy Control, способного подключаться к системе "умного" дома, клиенты также получат доступ к системе отслеживания ключевых показателей, характеризующих потребление энергии и степень воздействия на окружающую среду, причем информация будет доступна в режиме реального времени.