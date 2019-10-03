Новак: ОПЕК+ не видит кризисной ситуации для новых решений по регулированию добычи нефти

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. ОПЕК+ не видит кризисной ситуации для новых решений регулирования добычи нефти, но при ее возникновении может как снизить, так и увеличить добычу. Об этом сказал министр энергетики РФ Александр Новак на форуме "Российская энергетическая неделя".

"Если будет кризисная ситуация, мы всегда сможем принять то или иное решение, как в сторону увеличения добычи, так и в сторону снижения добычи. Такая практика была на протяжении последних трех лет, и она позитивно влияла на балансировку рынка. Поэтому сейчас мы не видим кризисной ситуации, которая позволяла бы нам внеочередным способом собираться и принимать какие-то решения", - сказал он.

Новак подчеркнул, что участники ОПЕК+ "внимательно мониторят ситуацию на рынке".

"Для этого есть все необходимые инструменты, есть так называемый мониторинговый технический комитет, который в постоянном режиме работает вместе с секретариатом ОПЕК+, работает мониторинговый министерский комитет, который собирается один раз в два месяца, и на этом комитете обсуждается вся ситуация на рынке, прогнозы, варианты развития событий, что делать. Последняя встреча была в Абу-Даби 12 сентября, и мы договорились, что мы продолжим мониторинг ситуации на рынке", - добавил министр энергетики РФ.

В Москве со 2 по 5 октября проходит международный форум "Российская энергетическая неделя". Это крупнейшее в России ежегодное отраслевое событие, посвященное анализу тенденций мирового топливно-энергетического комплекса. Мероприятие, организаторами которого выступает Минэнерго при поддержке фонда "Росконгресс", проводится в центральном выставочном зале "Манеж". ТАСС выступает информационным партнером Российской энергетической недели.