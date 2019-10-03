Частная компания в Дагестане построит первую солнечную электростанцию в Кизляре в 2020 г.

МАХАЧКАЛА, 3 октября. /ТАСС/. Энергосбытовая компания "Электрон" в Дагестане начнет строить собственные солнечные и ветряные электростанции, первый проект по строительству солнечной электростанции планируется реализовать в Кизляре в 2020 году, сообщил в четверг ТАСС генеральный директор компании Камал Кимпаев.

"Первый этап строительства мы планируем завершить в 2020 году. Строительство запланировано в сетях города Кизляр, обслуживаемых сетевой компанией ООО "ДагЭнерЖи". <…> Проектно-сметная документация, разработка всей технической документации уже завершена", - сказал он, уточнив, что строительство начнется, как только проект одобрит правительство Дагестана.

По его словам, весь проект по строительству в республике ветряных и солнечных станций планируется разделить на 22 этапа. "Касаемо [общих] объемов [строительства], порядка 90% - это будут солнечные панели, порядка 10% - ветряные панели. <…> Общая мощность будет порядка 60 МВт. В среднем мощность каждой из станций будет от 1 до 2 МВт", - пояснил Кимпаев, не уточнив общее количество станций.

Общий объем инвестиций в проект составит около 60 млн евро. "Основным инвестором будет выступать ООО "Электрон", также инвестиции будут привлекаться со стороны НП "Евросолар". <…> Мы не привлекаем бюджетные средства, <…> помощь правительства заключается именно в осуществлении согласования нашего проекта и продвижении [его] на федеральный уровень", - сказал глава компании.

В 2013 году в Дагестане запустили Каспийскую солнечную электростанцию стоимостью 1,5 млн евро. Это был первый крупный проект по солнечной энергетике в России. Инвестором строительства Каспийской солнечной электростанции выступила компания "МЭК-Инжиниринг", инженерное сопровождение осуществляли специалисты дагестанского филиала "РусГидро".