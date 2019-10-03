Минэнерго отметило замедление роста спроса на нефть

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Минэнерго России отмечает замедление роста спроса на нефть, в 2019 году он увеличится на 1-1,1 млн баррелей против 1,5 млн баррелей в 2018 году. Об этом министр энергетики РФ Александр Новак сообщил на форуме "Российская энергетическая неделя".

"Мы видим, что в этом году по сравнению 2018 годом под воздействием различных факторов спрос на нефть значительно будет ниже по итогам 2019 года, и, по оценкам, он составит примерно прирост к прошлому году от 1 до 1,1 млн баррелей в сутки. А я напомню, что в прошлом году прирост спроса на нефть составил 1,5 млн баррелей в сутки", - сказал он.