Минсельхоз не видит причин для резкого роста цен на продукты

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Минсельхоз РФ не видит причин для резкого роста цен на продукты, в том числе в связи с высоким объемом производства в этом году. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Минсельхоз не видит оснований для резкого роста цен на продукцию сельхозпроизводителей по основным группам товаров", - отмечается в сообщении.

По данным Минсельхоза, в этом году планируется произвести около 6,5 млн т сахара, 15,2 млн т мяса скота и птицы, 44,9 млрд шт. яиц, производство молока превысит 31 млн т, что выше показателей 2018 года. В январе - августе текущего года индекс производства продукции сельского хозяйства составил 102,6%, отметили в министерстве.

В Минсельхозе также подчеркнули, что в 2019 году цены производителей на мясо птицы находятся на стабильном уровне. Объем производства этой продукции достаточен для внутреннего потребления, даже с учетом растущего экспорта.

Цены промышленных производителей на сахар, по данным Минсельхоза, снизились на 35,3% с начала 2019 года. Это связано с высоким объемом его производства.

Что касается ситуации на рынке молочной продукции, то стабильности на нем будет способствовать запуск 1 ноября 2019 года третьего этапа внедрения обязательной системы ветеринарной сертификации "Меркурий", необходимой для отслеживания и фиксации каждого этапа жизненного цикла продуктов животного происхождения и пути их перемещения. Опыт реализации первого и второго этапов показал снижение себестоимости производства товаров за счет перевода сертификации в электронный формат и работы "Меркурия" на бесплатной основе, уверены в Минсельхозе.