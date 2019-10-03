Минтранс предложил сократить в два раза квоту на наем иностранных пилотов

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Минтранс РФ предлагает сократить ежегодную квоту для авиакомпаний на наем иностранных пилотов с 200 до 100 специалистов. Это следует из пояснительной записки к законопроекту о продлении разрешений на привлечение иностранцев к работе пилотом в России.

"Минтрансом России разрабатывается проект постановления правительства Российской Федерации, предусматривающий уменьшение в предстоящем пятилетнем периоде количества установленных... квот для замещения должности командира воздушного судна до 500 (по 100 человек на каждый период, равный 12 месяцам)", - говорится в тексте пояснительной записки.

Пилотов-иностранцев в России в соответствии с законодательством можно нанимать на работу с июля 2014 года. Тогда предполагалось, что трудовой договор с пилотом можно заключать в течение пяти лет с момента принятия закона. Более того, в течение пяти лет авиакомпании совокупно могли нанять до 1000 таких пилотов. Квота распределяется ежегодно - по 200 пилотов в год.

Как следует из пояснительной записки, всего было распределено 913 квот, нанято - 28 пилотов.

"Результаты реализации закона показывают отсутствие критической зависимости российских авиаперевозчиков от необходимости привлечения иностранных граждан. Текущие потребности авиакомпаний в командирах воздушных судов удовлетворяются в основном за счет российских граждан", - говорится в документе. Однако разработчики предлагают в новом периоде увеличить срок для заключения трудовых договоров с пилотами до 10 лет, "что позволит не допустить возможное возникновение дефицита командиров воздушных судов в период до июля 2024 года".

Позиция Минтранса

По словам министра транспорта РФ Евгений Дитриха, авиакомпании РФ привлекают иностранных пилотов, когда не могут в силу комплекса причин подобрать пилотов с необходимой квалификацией в России.

"На прошлом заседании правительства рассматривался вопрос о продлении возможности для найма иностранных пилотов российскими авиакомпаниями, конкретно - командиров воздушных судов. Мера действовала последние пять лет, в этом году мера заканчивается, - сообщил Дитрих журналистам в кулуарах выставки "Транспорт России". - Она в большей степени применяется, когда в тех или иных ситуациях не могут быть подобраны по тем или иным причинам российские пилоты соответствующего опыта и квалификации - с одной стороны. С другой стороны, поскольку рынок этих пилотов является уже по сути международным - выпускников наших училищ, командиров воздушных судов российских авиакомпаний часто перетягивают к себе иностранные авиакомпании, собственно говоря, мы бы хотели тоже иметь возможность использовать эту норму и в дальнейшем".

"С учетом планируемого роста авиаперевозок - а мы традиционно растем где-то на 12% в год - предполагается, что даже с учетом увеличения объемов выпуска российскими вузами нам все равно в период этого пятилетнего срока будет не хватать пилотов. Порядка 900 человек - это наш прогноз потребности, около 780 выпускают наши вузы в этот период времени. Поэтому какой-то дефицит, возможно, все равно будет наблюдаться. С учетом того, что квота была выбрана, - вы видите, на какую ничтожную часть в минувший период - мы предложили, чтобы постановлением правительства после того, как законом разрешат продлить прием иностранных пилотов еще на пять лет (такой закон был правительством одобрен неделю назад), эту квоту урезать. Уверен, что она также будет востребована на ничтожно малую часть", - добавил министр.