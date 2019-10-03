Дитрих заявил, что тарифная политика РЖД до 2025 года меняться не будет

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Внесение изменений в тарифную политику "Российских железных дорог" возможно только после 2025 года, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах выставки "Транспорт России".

"РЖД и Минтранс относятся к выработанной сегодня тарифной политике, утвержденной в программных документах, очень взвешенно и разумно. Все те творческие идеи, которые в разных кругах бытуют сейчас в отношении того, что тарифная политика могла бы быть каким-то образом модифицирована, относятся к периоду за 2025 годом, когда та, сегодня принятая, согласованная в муках всеми сторонами тарифная политика, закончится. За это время мы надеемся, что возможные какие-то предложения по ее модификации могут быть выработаны. На сегодняшнем этапе никаких резких или мягких изменений мы не предлагаем", - сказал Дитрих.

Министр напомнил, что на данный момент действует индексация тарифов по схеме "инфляция минус".

"Это важно и для тех, кто планирует перевозки, производственные мощности свои. Важно понимать долгосрочность этой тарифной политики. Мы ее будем придерживаться", - заключил Дитрих.