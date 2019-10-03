МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи опустился ниже отметки в 2700 пунктов впервые с 29 августа 2019 года. Как свидетельствуют данные торгов на 12:30 мск, индекс снизился на 0,73%, до уровня в 2699,45 пункта.

Индекс РТС уменьшился на 0,57% и составил 1306,22 пункта.

На этом фоне российская валюта укрепилась к доллару и евро. Так, курс доллара опустился на 0,18%, до 65,08 рубля, а курс евро - на 0,23%, до 71,26 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,54%% и достигла $57,38 за баррель.

На этом фоне акции крупнейших российских компаний также снижаются. В частности, как свидетельствуют данные Московской биржи, акции "Русала" падают на 3,53%, "Распадской" - на 2,46%, "Татнефти" - на 2,28%, ММК - на 2,25%, ТМК - на 1,92%, НЛМК - на 1,83%. Наибольший рост на рынке наблюдается у бумаг "Алросы" - на 1,3%, группы компаний "ПИК" - на 1%, обыкновенные акции и "префы" Сбербанка увеличиваются на 0,64% и 0,92% соответственно, ОГК-2 - на 0,76%, Мечела - на 0,49%.