Число газовых автозаправок увечится до 39 в Ростовской области к 2021 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 октября. /ТАСС/. Число газозаправочных станций в Ростовской области вырастет до 39 к 2021 году, сообщает в четверг пресс-служба областного правительства.

"В соответствии с проектом по развитию рынка газомоторного топлива в 2021 году число газозаправочных объектов "Газпрома" должно увеличиться с нынешних 11 до 39", - говорится в сообщении.

Губернатор региона Василий Голубев, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что в Ростовской области создаются условия для переоборудования общественного транспорта для работы на природном газе. По мнению Голубева, стимулировать вложения в отрасль могли бы государственные субсидии.

"По объему реализации природного газа в качестве газомоторного топлива Ростовская область уже сейчас в числе регионов-лидеров. К 2030 году планируем увеличить число объектов газозаправочной инфраструктуры как минимум до 62 единиц, потребление природного газа в качестве моторного топлива - до 355 млн куб. м", - уточнил Голубев.

Согласно транспортной стратегии РФ, к 2030 году доля парка транспорта с двигателями на альтернативных видах топлива, в том числе газомоторного, должна составить минимум 49%.