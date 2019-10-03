Кабмин выделил ДВФУ 238 млн рублей на автобусы и возмещение затрат на проведение ВЭФ

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) получит в 2019 году от Минобрнауки субсидию на 238 млн рублей для покупки автобусов и возмещения затрат, связанных с проведением Восточного экономического форума. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Минфину России в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 21 ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" внести в установленном порядке в 2019 году изменения в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, увеличив в 2019 году объем бюджетных ассигнований Минобрнауки России на 238100,4 тыс. рублей для предоставления субсидии ДВФУ", - говорится в документе.

Поясняется, что эти средства направляются университету для покупки семи автобусов российского производства, а также обеспечения затрат, связанных с проведением на его территории ВЭФ в 2019 году.

Пятый Восточный экономический форум прошел во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступал фонд "Росконгресс". Участники ВЭФ в 2019 году подписали 270 соглашений на сумму более 3,4 трлн рублей, что на 13% больше, чем годом ранее. В форуме приняли участие более 8500 человек из 65 государств, в том числе почти 1300 представителей СМИ.