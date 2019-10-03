Автомобили для международных перевозок оснастят тахографами

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Автомобили, на которых осуществляются международные перевозки, должны быть оснащены тахографами для регистрации режима работы и отдыха водителей. Об этом говорится в постановлении правительства о внесении изменений в Правила проведения техосмотра транспортных средств, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Транспортное средство должно быть оснащено тахографом или контрольным устройством регистрации режима труда и отдыха водителей транспортных средств, предусмотренным Европейским соглашением, касающемся работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки", - говорится в документе.

Тахограф должен быть опломбирован и проходить настройку раз в три года. Также устройство должно выводить на печать информацию о регистрационных данных автомобиля и сведения о результатах поверки тахографа.