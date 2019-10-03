Сбербанк: утечка данных коснулась карт только 200 клиентов

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Утечка данных коснулась кредитных карт 200 клиентов Сбербанка. Информация о большем масштабе сейчас проверяется и пока не подтверждена, сообщил Сбербанк на официальной странице в Facebook .

"В интернет действительно попали технические данные по учетным записям кредитных карт. На данный момент подтверждена утечка записей по кредитным картам 200 клиентов. Информация о возможно большем масштабе утечки сейчас проверяется службой безопасности и на текущий момент не подтверждена", - говорится в сообщении банка.

В Сбербанке подчеркнули, что средства на кредитных картах всех клиентов в безопасности, включая тех, чьи данные попали в сеть. Учетные записи по кредитным картам не позволяют мошенникам что-либо украсть, поскольку там нет CVV-кодов карт, логинов и паролей от интернет-банка.

Как сообщалось ранее, Сбербанк инициировал служебное расследование в связи с утечкой данных, сообщив, что речь идет как минимум о 200 клиентах. В качестве основной версии инцидента банк назвал умышленные преступные действия одного из сотрудников, так как внешнее проникновение в базу данных невозможно.

Также 3 октября в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что ведомство направило в адрес Сбербанка России письмо с требованием предоставить информацию о причинах утечки данных клиентов.