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Арктика сегодня

"Газпром" планирует в 2020-2022 гг. пробурить почти 16 тыс. м скважин на шельфе Арктики

Также компания намерена в 2019-2022 годах провести сейсморазведочные работы на шельфах на площади свыше 7 тыс. кв. км и выполнить 400 работ по геологическому изучению недр

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. "Газпром" планирует в 2020-2022 годах пробурить 15,8 тыс. метров скважин на Арктическом шельфе РФ. Об этом говорится в материалах, представленных начальником Управления ПАО "Газпром" Вадим Петренко на Международном форуме по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа.

"Бурение скважин на шельфе: в 2020 году - 5,4 тыс. м, в 2021 году - 5,2 тыс. м, в 2022 году - 5,2 тыс. м", - отмечается в материалах. Таким образом, "Газпром" за эти годы пробурит 15,8 тыс. метров скважин на шельфе.

В 2018 году этот показатель составил 4,56 тыс. метров, план на 2019 год - 5 тыс. метров. Также компания планирует в 2019-2022 годах провести сейсморазведочные работы на шельфах на площади свыше 7 тыс. кв. км и выполнить 400 работ по геологическому изучению недр.

XIV Международный форум по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа (RAO/CIS Offshore 2019) проходит в Петербурге с 1 по 4 октября. В рамках него ученые, эксперты и крупнейшие добывающие и геологические компании обсуждают проблемы и перспективы освоения шельфов.

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