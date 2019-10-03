Кабмин выделил дополнительно 60 млн рублей на социально-экономическое развитие ДФО

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в 2019 году получит 60 млн рублей дополнительно на мероприятия по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Минфину России в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 21 федерального закона "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" внести в установленном порядке в 2019 году изменения в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, увеличив в 2019 году объем бюджетных ассигнований… Минвостокразвития России", - говорится в документе.

Отмечается, что 53,5 млн рублей Минвостокразвития получит на предоставление субсидии Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) для повышения инвестпривлекательности макрорегиона. Еще 6,5 млн рублей ведомству выделят на субсидию научному учреждению "Восточный центр государственного планирования" и другие мероприятия в области сбалансированного территориального развития.