Минэнерго прогнозирует уменьшение доходов бюджета без допстимулирования добычи нефти

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Минэнерго России считает, что при текущей налоговой системе, без дополнительного стимулирования добычи нефти доходы бюджета к 2035 года упадут с текущего уровня на 4,1 трлн рублей, добыча к этому периоду снизится на 217 млн тонн до 339,1 млн тонн, а инвестиции - на 2,3 трлн рублей. Об этом говорится в презентации к докладу заместителя министра энергетики Павла Сорокина в рамках Российской энергетической недели.

Уровень добычи будет расти до 2021 года, на пике она составит 579,1 млн тонн. После этого начнется падение. Например, в Западной Сибири она сократится почти в двое. Резкое падение инвестиций и налоговых поступлений произойдет в 2025 году.

Сорокин заметил, что для того, чтобы предотвратить падение, отрасли нужно предоставление льгот для добычи более труднодоступной нефти.

Он сообщил, что сейчас новые запасы, которые ставят на госбаланс, из года в год становятся все хуже. Из них как минимум половину добывать нерентабельно. "Большая доля, почти половина запасов сейчас нерентабельна в текущих условиях", - считает Сорокин.

Директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов не согласился с опасениями Минэнерго. "Сейчас в отрасли все хорошо, и никаких радикальных шагов предпринимать не нужно, потому что это нарушит баланс, который есть. Все хорошо", - подчеркнул он.

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