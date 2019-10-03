"Россети" могут направить около 300 млрд рублей на умные приборы учета до 2030 года

МОСКВА. 3 октября. /ТАСС/. Компания "Россети" может направить до 2030 года на интеллектуальные приборы учета потребления электроэнергии около 300 млрд рублей в рамках программы цифровизации, сообщил журналистам глава "Россетей" Павел Ливинский в кулуарах Российской энергетической недели.

"В нашем периметре 22 млн договоров учета по границам балансовой принадлежности группы компаний "Россети". Соответственно, общие затраты до 2030 года мы оцениваем в порядка 300 млрд рублей. Это абсолютно посильные для холдинга средства, они окупаются за счет снижения уровня потерь в сетях", - сказал глава "Россетей". Ливинский уточнил, что средства пойдут на умную систему учета в целом.

Также он напомнил, что компания внесла в Минэнерго стратегию развития, дивидендную политику и опционную программу. "Мы внесли в Министерство энергетики неделю назад стратегию, в конце месяца - дивидендную политику и опционную программу. После консультаций с органами исполнительной власти мы уже более глубоко расскажем", - сказал глава компании.

О программе цифровизации

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе, в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Сибирь", "Россети Северо-Запад".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.

Интеллектуальные приборы учета освобождают энергокомпанию от необходимости регулярного снятия показаний счетчиков контролерами, а потребителя - от передачи информации о потребленном объеме электроэнергии. Еще один плюс для потребителей - возможность экономии и, соответственно, оплаты электроэнергии за счет учета по зонам суток и реализации преимуществ дифференцированного тарифа. Установка и обслуживание новых приборов учета производится бесплатно для потребителей.