Доля просрочки свыше 90 дней снизилась до 5% от всех кредитов физлиц

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Доля просрочки свыше 90 дней по кредитам физлиц в РФ к сентябрю снизилась до 5% в общем объеме ссуд и составила 823 млрд рублей, следует из материалов, опубликованных ЦБ.

На 1 января доля просроченной задолженности составляла 5,4% (787 млрд рублей).

Резервы на возможные потери на начало сентября также сократились до 6,5% от общего объема займов с 6,9% в начале года. На 1 сентября объем резервов составил 1,09 трлн рублей, из них под ссуды с просроченными платежами свыше 90 дней зарезервировано 761,8 млрд рублей. В начале года объем резервов равнялся 1 трлн рублей, на ссуды с просрочкой приходилось 737 млрд рублей.